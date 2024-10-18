В Феодосии 19-летний парень убил таксиста

В Крыму 19-летнего жителя обвиняют в убийстве 52-летнего водителя такси. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым. Трагедия произошла на трассе между селами Видное и Журавки 11 октября.
В тот вечер очевидцы обнаружили в багажнике машины тело мужчины. На место вызвали экстренные службы. Правоохранители выяснили, что погибшим был 52-летний таксист. Позже задержали подозреваемого. Выяснилось, что парень подрабатывал в кафе.
Молодой человек вызвал такси и сел в машину. По дороге между ними произошел конфликт. Парень неожиданно достал нож и несколько раз ударил им мужчину. Он перетащил тело в багажник, бросил машину и украл у погибшего 1,5 тысячи рублей.
Суд отправил обвиняемого в СИЗО. Расследование продолжается.