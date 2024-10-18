В Феодосии 19-летний парень убил таксиста

Молодой человек вызвал такси и сел в машину. По дороге между ними произошел конфликт. Парень неожиданно достал нож и несколько раз ударил им мужчину. Он перетащил тело в багажник, бросил машину и украл у погибшего 1,5 тысячи рублей.