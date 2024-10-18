В Стамбуле арестовали 22 фигуранта дела врачей о гибели новорожденных

«Расследование было начато 21 мая 2023 года прокуратурой района Бююкчекмедже после получения жалоб о гибели детей в ряде частных клиник из-за нечеловеческих и неадекватных условий. В рамках расследования на данный момент задержаны были 47 человек, арестованы 22», — написал Тунч в соцсети X.
Он отметил, что начато отдельное расследование в отношении восьми человек, угрожавших прокурору, пятеро из них арестованы.
Прокуратура в Стамбуле требует от 10 до 589 лет тюремного заключения для обвиняемых. По делу группы проходят десятки подозреваемых, среди которых глава ОПГ Фырат Сары, работавший педиатром в больнице в стамбульском районе Эсенъюрт. Согласно обвинительному заключению, участники группировки вынуждали родителей младенцев поехать в одну из выбранных «врачами» частных больниц, где детей помещали в отделения для новорожденных, таким образом врачи получали в 3−4 раза больше денег, чем в госбольнице, в том числе оставляя детей в больницах в несколько раз дольше положенного срока. В рамках дела расследуется гибель как минимум 21 младенца.
СМИ опубликовали список из 19 частных больниц, замешанных в деле, министр здравоохранения Турции сообщил, что деятельность двух из них уже приостановлена, список будет расширяться.
Обвинение считает, что причиной смерти стали инфекции, которыми дети заразились в отделениях для новорожденных, а также в целом нехватка врачей в больницах, с которыми договорились члены преступной группы; нередко детьми занимались медсестры, представлявшиеся врачами. Ряд членов банды обвиняют в продаже лекарств из больниц.
Обвинительное заключение состоит из почти 500 страниц и содержит в том числе расшифровки разговоров «врачей», нередко насмехавшихся над родителями младенцев, жизни которых грозила опасность.