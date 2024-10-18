В Стамбуле арестовали 22 фигуранта дела врачей о гибели новорожденных

Прокуратура в Стамбуле требует от 10 до 589 лет тюремного заключения для обвиняемых. По делу группы проходят десятки подозреваемых, среди которых глава ОПГ Фырат Сары, работавший педиатром в больнице в стамбульском районе Эсенъюрт. Согласно обвинительному заключению, участники группировки вынуждали родителей младенцев поехать в одну из выбранных «врачами» частных больниц, где детей помещали в отделения для новорожденных, таким образом врачи получали в 3−4 раза больше денег, чем в госбольнице, в том числе оставляя детей в больницах в несколько раз дольше положенного срока. В рамках дела расследуется гибель как минимум 21 младенца.