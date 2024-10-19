В США объявили награду за информацию о сотрудниках Telegram-канала «Рыбарь»

По данным проекта, медиакомпания Rybar LLC, также известная как проект «Рыбарь», связана с российской корпорацией Ростех, которая попала под санкции министерства финансов США в июне 2022 года. Дипведомство США считает, что «Рыбарь» занимается пропагандой, направленной на продвижение пророссийских и антизападных нарративов, используя социальные сети для влияния на политическую обстановку в США.