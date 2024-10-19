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В США объявили награду за информацию о сотрудниках Telegram-канала «Рыбарь»

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Программа Госдепартамента США Rewards for Justice объявила награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к выявлению или местонахождению лиц, которых госдеп считает причастными к иностранному вмешательству в выборы в США, включая сотрудников российского телеграм-канала «Рыбарь».

Источник: © РИА Новости

По данным проекта, медиакомпания Rybar LLC, также известная как проект «Рыбарь», связана с российской корпорацией Ростех, которая попала под санкции министерства финансов США в июне 2022 года. Дипведомство США считает, что «Рыбарь» занимается пропагандой, направленной на продвижение пророссийских и антизападных нарративов, используя социальные сети для влияния на политическую обстановку в США.

В частности, отмечают в госдепе, перед президентскими выборами 2024 года «Рыбарь» запустил канал TEXASvsUSA на платформе X (бывший Twitter), где эксплуатирует тему нелегальной миграции через границу Техаса. Целью канала, как утверждают в Вашингтоне, является разжигание социальных и политических противоречий в США, провоцирование ненависти и насилия.

Среди лиц, якобы вовлечённых в операции по подрыву избирательного процесса в США, указаны: Владимир Беркутов, Михаил Звинчук (директор проекта), Александр Минин и другие сотрудники организации.

Госдепартамент призывает граждан с любой информацией, касающейся проекта «Рыбарь» и его деятельности, связаться с американским правительством.

санкции