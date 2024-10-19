Грузовик и экскаватор-погрузчик столкнулись на МКАДе

От удара экскаватор-погрузчик отбросило в сторону ограждения, вследствие чего произошло столкновение с двигавшимся попутно автомобилем Opel, после которого экскаватор-погрузчик по инерции переехал через разделительное ограждение, пересек встречные полосы и выехал за пределы проезжей части.



Водители указанных транспортных средств после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказались.



Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал.