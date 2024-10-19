«Цена в разы ниже»: 650 жителей Беларуси купили через интернет несуществующую технику

В пример приводится магазин konfi.tex, продававший якобы новенькие смартфоны различных популярных марок. Он не имел сайта, только страничку в соцсети. Покупателей же привлекал очень низкими ценами: стоимость смартфонов в интернет-магазине от реализуемых в салонах сотовой связи, могла быть ниже в четыре раза. Соблазн сэкономить пару тысяч был слишком велик. К тому же покупателей успокаивали большое количество подписчиков у интернент-магазина — свыше 16 тысяч человек и множество восторженных отзывов, в том числе и совсем свеженькие. А главное, при переходе в телеграм-канал, где оформлялись заказы, покупатель мог посмотреть юридическую информацию, например свидетельство о регистрации, и даже фото паспорта основателя магазина.