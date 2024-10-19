«Цена в разы ниже»: 650 жителей Беларуси купили через интернет несуществующую технику

В 2024 году интернет-магазины обманули 650 белорусов на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает издание sb.by со ссылкой на Следственный комитет.
В пример приводится магазин konfi.tex, продававший якобы новенькие смартфоны различных популярных марок. Он не имел сайта, только страничку в соцсети. Покупателей же привлекал очень низкими ценами: стоимость смартфонов в интернет-магазине от реализуемых в салонах сотовой связи, могла быть ниже в четыре раза. Соблазн сэкономить пару тысяч был слишком велик. К тому же покупателей успокаивали большое количество подписчиков у интернент-магазина — свыше 16 тысяч человек и множество восторженных отзывов, в том числе и совсем свеженькие. А главное, при переходе в телеграм-канал, где оформлялись заказы, покупатель мог посмотреть юридическую информацию, например свидетельство о регистрации, и даже фото паспорта основателя магазина.
Заказ на гаджеты оформлялся только по полной предоплате. Причем переводом на банковскую карту. Но отзывы и наличие документов делали свое дело: успокоенные покупатели смело переводили сотни рублей, заранее радуясь удачной покупке. А дальше начиналось бесконечное ожидание. И спустя несколько недель обманутые люди обращались в милицию.
Позднее экспертиза установит, фото паспорта было подделкой: буквы и цифры в документе написаны шрифтом, который отличается от реально используемого шрифта. И свидетельство о регистрации такого магазина никогда не выдавалось. Так что и мобильные телефоны на его страничке были только красивой картинкой для привлечения внимания.
Как сообщили в СК, всего с апреля 2024 года жертвами интернет-магазина konfi.tex стали 100 жителей страны. Но он не единственный, который обманывал своих покупателей. С начала года выявлена деятельность порядка десяти подобных интернет-магазинов. Их жертвами стали 650 жителей страны. Общая сумма понесенного пострадавшими ущерба превышает 100 тысяч белорусских рублей.
Во всех случаях следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». По всем данным фактам проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Тем временем милиция сказала белорусам о мошенничестве при покупке в интернете елок.
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