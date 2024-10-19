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Что произошло в Иркутске в ночь на 19 октября 2024: последние новости

Пассажирский поезд сбил микроавтобус в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пассажирский поезд сбил микроавтобус в Иркутской области.

Водитель машины нарушил правила дорожного движения, решив проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал. В итоге погиб, прокуратура начала проверку.

Мошенники вкладывают фальшивые квитанции в почтовые ящики в Иркутской области.

Люди, не замечая подвоха, сканируют QR-код и переходят по ссылке. Оттуда аферисты крадут персональные данные и деньги. Помимо этого получают доступ к порталу госуслуг и онлайн-банкам. Правоохранители просят тщательно проверять все документы.

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