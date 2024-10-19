Что произошло в Иркутске в ночь на 19 октября 2024: последние новости

Люди, не замечая подвоха, сканируют QR-код и переходят по ссылке. Оттуда аферисты крадут персональные данные и деньги. Помимо этого получают доступ к порталу госуслуг и онлайн-банкам. Правоохранители просят тщательно проверять все документы.