Что произошло в Иркутске в ночь на 19 октября 2024: последние новости

Пассажирский поезд сбил микроавтобус в Иркутской области.
Водитель машины нарушил правила дорожного движения, решив проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал. В итоге погиб, прокуратура начала проверку.
Мошенники вкладывают фальшивые квитанции в почтовые ящики в Иркутской области.
Люди, не замечая подвоха, сканируют QR-код и переходят по ссылке. Оттуда аферисты крадут персональные данные и деньги. Помимо этого получают доступ к порталу госуслуг и онлайн-банкам. Правоохранители просят тщательно проверять все документы.
Поиски двух школьников завершились в Иркутске.
Два друга ушли на прогулку в Ершовском микрорайоне, однако к назначенному часу не вернулись. Обеспокоенные семьи обратились за помощью в полицию, начались поиски.