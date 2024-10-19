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В городе Шостка Сумской области прогремели взрывы

В Сумской области звучит тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Сумской области, информирует украинское издание «Страна.ua».

В публикации уточняется, что взрывы прогремели в населённом пункте Шостка.

«Сообщают о взрывах в Шостке Сумской области», — рассказали журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит тревога с воздуха.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины с боеприпасами в Сумской области.