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Очевидцы ДТП в Алматы помогли спасти водителя-нарушителя

Ночью 19 октября на территории высокогорного катка Медеу очевидцы ДТП вызвали бригады экстренных служб, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Происшествие случилось на ул. Керей-Жанибек хандар. По дороге с Медео в сторону города Алматы спускался автомобиль Chevrolet Cobalt, в салоне которого находился только водитель.

На одном из затяжных поворотов водитель не справился с управлением, в результате чего через полосу встречного движения автомобиль вылетел на тротуар, затем проехал по автобусной остановке.

После автомобиль снес на своем пути электрощит линии электропередач и улетел в кювет в сторону речки, задевая деревья и перевернулся на крышу. Но остановился он все же только, когда врезался в большой камень.

27-летнему водителю очень повезло с тем, что поблизости оказались очевидцы. Они то и бросились первыми к нему на помощь, попутно вызвав скорую и сотрудников дорожной полиции. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в больницу № 12.

Что касается предполагаемых причин этого ДТП, то в первую очередь — несоблюдение скоростного режима. Также на автомобиле установлена летняя резина, которая на вид в достаточно изношенном состоянии и при температуре −2°С она просто превратилась в пластмассу.