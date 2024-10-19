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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Источник: Reuters

Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в указанных регионах с 21.31 мск пятницы по 01.27 мск субботы.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.