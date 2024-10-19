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Al Masirah: США и Британия атаковали йеменский город Ходейда

Ранее удар по Ходейде нанёс Израиль.

Источник: Аргументы и факты

Американские и британские военные нанесли удары по городу Ходейда, расположенному Йемене, сообщает телеканал Al Masirah.

Населённый пункт является административным центром провинции Ходейда. Данную территорию контролируют хуситы.

В сообщении телеканала говорится, что Соединённые Штаты и Британия нанесли не менее двух ударов по порту Рас-Иса, находящегося на берегу Красного моря.

Сведения о погибших и пострадавших в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что ВС США ударили по пяти подземным складам оружия, находившимся на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Также стало известно, что Израиль атаковал аэропорт и электростанцию в йеменской Ходейде.