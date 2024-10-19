NHK: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера

В Токио был задержан мужчина, который бросил несколько бутылок с зажигательной смесью у штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии, после чего попытался на автомобиле протаранить резиденцию премьер-министра, детали приводит телеканал NHK.
Злоумышленник бросил пять-шесть коктейлей Молотова у входа в штаб партии, одна из бутылок ударилась о полицейский автомобиль, но обошлось без пострадавших.
Затем он скрылся с места на машине и попытался проникнуть на территорию резиденции премьера, но его остановил забор. Мужчина также пытался бросить предмет, напоминающий дымовую шашку, однако был задержан.
Ранее неизвестные бросили коктейль Молотова в дом, где живут приемный отец уехавшего за границу блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев и его семья.