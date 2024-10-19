В Пхеньяне нашли обломки южнокорейского беспилотника

«Представитель Министерства обороны КНДР предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары», — говорится в публикации ЦТАК.