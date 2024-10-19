ВОЗ предупредила о почти 50 тыс. новых случаях холеры в сентябре 2024 года

В сентябре этого года более 47 тысяч человек заболели холерой, из них свыше 580 скончались. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила новые вспышки болезни, которые произошли в Нигере и Таиланде.
Согласно бюллетеню ВОЗ, в сентябре из 14 стран и регионов поступили данные о 47 234 случаях холеры и 583 смертях. Хотя количество заражений сократилось на 15% по сравнению с августом, смертность резко увеличилась на 89%. Наибольшее число заболевших в августе было зарегистрировано в Афганистане (17 856), Судане (15 047), Пакистане (5 521), Нигерии (3 615) и Йемене (2 706).
С начала года до 29 сентября в мире было выявлено 439 724 случая холеры, из которых 3 432 завершились летальным исходом. Особенно сильно болезнь распространилась в Восточном Средиземноморье и Африке.
В Афганистане зафиксировано более 140 тысяч случаев, в Пакистане — более 60 тысяч, в Йемене — более 36 тысяч, в ДР Конго — более 25 тысяч, а в Эфиопии — почти 24 тысячи.
Ранее в Болгарии зафиксировали первый с 1921 года случай заболевания холерой.