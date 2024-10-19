В Дивногорске водителю тягача во время ремонта на голову упал аккумулятор

Водитель тягача во время работы обнаружил неисправность своей техники и решил устранить проблему самостоятельно. Он забрался под прицеп и начал манипуляции. Однако из-за неосторожного движения аккумулятор высвободился и упал прямо на голову пострадавшему. В результате — тяжелые травмы лица и головы.