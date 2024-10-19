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В Дивногорске водителю тягача во время ремонта на голову упал аккумулятор

При ремонте техники получил тяжелые травмы работник дивногорского предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В городе Дивногорске на одном из предприятий произошло ЧП, в котором разбиралась Государственная инспекция труда. В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности происшествия, которое едва не привело к непоправимым последствиям.

Водитель тягача во время работы обнаружил неисправность своей техники и решил устранить проблему самостоятельно. Он забрался под прицеп и начал манипуляции. Однако из-за неосторожного движения аккумулятор высвободился и упал прямо на голову пострадавшему. В результате — тяжелые травмы лица и головы.

В ходе расследования комиссия установила нарушения: водителя тягача не должен был делать ремонт самостоятельно, для этого есть другие специалисты. И вообще ему надлежало сообщить о неисправности своему руководителю.

За то, что руководство не осуществляло должный контроль за работой подчиненных, оно было привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Материалы расследования направлены также в прокуратуру и следственный отдел полиции Дивногорска.

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