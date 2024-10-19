Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили из-за его особой сложности

Иванов был арестован в апреле 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. По этому же делу арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Экс-замминистра отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Счета и активы всех троих обвиняемых по делу арестованы в рамках обеспечительных мер. Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня стало известно о его увольнении. Ему грозит до 15 лет колонии.