Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили из-за его особой сложности

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, продлили из-за особой сложности, связанной в том числе с давностью преступления. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления», — сказано в материалах.

В документе уточняется, что решение продлить срок следствия до 23 декабря также обусловлено необходимостью провести большое количество следственных действий на территории различных субъектов России, объемом материалов уголовного дела, а также сложными и длительными судебными экспертизами. При этом отмечается, что сведений о неэффективной организации расследования в суд не поступало.

Иванов был арестован в апреле 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. По этому же делу арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Экс-замминистра отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Счета и активы всех троих обвиняемых по делу арестованы в рамках обеспечительных мер. Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня стало известно о его увольнении. Ему грозит до 15 лет колонии.