В деле экс-телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты

Правоохранительные органы рассказали агентству, что в рамках этого дела проводились оперативные мероприятия, касающиеся мужа Курбангалеевой, Дениса Красильникова, и рассматривалась возможность возбуждения дела против него. Однако после его смерти дело решили не открывать.