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В деле экс-телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты

Она объявлена в международный розыск.

Источник: Аргументы и факты

В уголовном деле, связанном с бывшей телеведущей Фаридой Курбангалеевой*, обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии, могут появиться новые фигуранты.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела, оно было возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой и других неназванных лиц.

Правоохранительные органы рассказали агентству, что в рамках этого дела проводились оперативные мероприятия, касающиеся мужа Курбангалеевой, Дениса Красильникова, и рассматривалась возможность возбуждения дела против него. Однако после его смерти дело решили не открывать.

В конце июня Замоскворецкий суд заочно арестовал Курбангалееву, предъявив ей обвинения по статьям, связанным с публичным оправданием терроризма и распространением ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Она была объявлена в международный розыск.

Ранее бывшая ведущая канала «Россия 1» Фарида Курбангалеева обжаловала в суде свой статус иностранного агента.

*Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.