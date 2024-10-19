В Калининградской области ликвидировали крупный пожар на строящемся заводе

Крупное возгорание ликвидировано на строящемся предприятии под Калининградом, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Пожар в Калининградской области полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Огонь охватил площадь пять тысяч квадратных метров. Повреждения получили девять ангаров.
Напомним, инцидент случился в городе Черняховске. Загорелся ангар строящегося завода по производству картофеля фри.
Ранее сообщалось, что в Аксае Ростовской области произошёл пожар на складе стройматериалов.