Полицейские по горячим следам задержали уличных грабителей в Иркутске

Полиция Иркутска задержала подозреваемых в уличном грабеже. Их жертвой стал 19-летний студент. Молодой человек стоял на автобусной остановке, когда к нему подошли двое незнакомцев. Они попросили телефон, чтобы сделать звонок. Однако, получив смартфон, вернуть его отказались. Угрожая парню, приятели потребовали перевести им все деньги, которые есть на счету. Тот отказался и получил несколько ударов по лицу.
— Затем нападавшие перевели себе на счет 50 тысяч рублей, они скрылись, а пострадавший обратился в полицию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Оперативники в кратчайшие сроки задержали преступников и поместили в изолятор временного содержания. Ими оказались ранее судимые 19-летние жители Иркутска. Против них заведено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание из возможных — лишение свободы до семи лет.