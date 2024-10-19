Полицейские по горячим следам задержали уличных грабителей в Иркутске

Полиция Иркутска задержала подозреваемых в уличном грабеже. Их жертвой стал 19-летний студент. Молодой человек стоял на автобусной остановке, когда к нему подошли двое незнакомцев. Они попросили телефон, чтобы сделать звонок. Однако, получив смартфон, вернуть его отказались. Угрожая парню, приятели потребовали перевести им все деньги, которые есть на счету. Тот отказался и получил несколько ударов по лицу.