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Осталась груда металла: В жестком ДТП в Челябинской области 1 человек погиб, двое получили травмы

В жестком дорожно-транспортном происшествии в Челябинской области один человек погиб, двое получили травмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло на 114 километре дороги Варна — Карталы — Черноречье — Бреды (Карталинский район).

Предварительно известно, что там лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Nissan Qashqai.

На месте работали специалисты 62-й пожарно-спасательной части, ДПК «Николаевка», ПСО поселка Локомотивный, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

«Спасатели деблокировали конструкцию автомобиля и извлекли пострадавших из груды металла. Мужчина 1959 года скончался на месте, женщины 1975 и 1984 годов рождения получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы», — прокомментировали в 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.