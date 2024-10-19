Осталась груда металла: В жестком ДТП в Челябинской области 1 человек погиб, двое получили травмы

Все произошло на 114 километре дороги Варна — Карталы — Черноречье — Бреды (Карталинский район).
Предварительно известно, что там лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Nissan Qashqai.
На месте работали специалисты 62-й пожарно-спасательной части, ДПК «Николаевка», ПСО поселка Локомотивный, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
«Спасатели деблокировали конструкцию автомобиля и извлекли пострадавших из груды металла. Мужчина 1959 года скончался на месте, женщины 1975 и 1984 годов рождения получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы», — прокомментировали в 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.