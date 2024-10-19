Осталась груда металла: В жестком ДТП в Челябинской области 1 человек погиб, двое получили травмы

«Спасатели деблокировали конструкцию автомобиля и извлекли пострадавших из груды металла. Мужчина 1959 года скончался на месте, женщины 1975 и 1984 годов рождения получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы», — прокомментировали в 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области.