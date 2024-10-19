Блогера осудили в Атырау за вымогательство и кражу

В суде выяснили, что местный блогер обнаружил на прилавках супермаркета просроченный товар, после чего стал угрожать сотруднику вызвать полицию и написать заявление, потребовав при этом 2 млн тенге. Когда в супермаркет прибыли сотрудники полиции блогер написал заявление о продаже просроченного товара и отсутствии на товарах информации на государственном языке. Не останавливаясь на этом, блогер забрал продукты почти на 40 тыс. взамен на отзыв заявления.
«Несколько дней позже, блогер приехал в суд № 2 города Атырау в целях поддержки коллеги, который принимал участие на судебном процессе, где проник в комнату для прокуроров, и, открыв плательный шкаф, в котором находилась служебная форма, тайно похитил денежные средства в размере 20 тыс. тенге из кармана одного из прокуроров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что блогер вину не признал и просил себя оправдать. Однако его вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей и видеозаписями следственных действий.
«Приговором суда блогер признан виновным по пункту 3 части 2 статьи 194 и пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК и на основании ст. 58 УК РК назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщили в суде.