Блогера осудили в Атырау за вымогательство и кражу

В суде выяснили, что местный блогер обнаружил на прилавках супермаркета просроченный товар, после чего стал угрожать сотруднику вызвать полицию и написать заявление, потребовав при этом 2 млн тенге. Когда в супермаркет прибыли сотрудники полиции блогер написал заявление о продаже просроченного товара и отсутствии на товарах информации на государственном языке. Не останавливаясь на этом, блогер забрал продукты почти на 40 тыс. взамен на отзыв заявления.