Большая часть Гаваны осталась без света из-за энергокризиса

Крупные отели, где есть собственные дизельные генераторы и где обычно в случае долгих отключений света можно зарядить телефон, сейчас работают только на постояльцев. В пятницу в Гаване и других городах страны, где также нет электричества, были отменены занятия в школах, многие организации не работали. Были открыты некоторые частные рестораны, у которых есть собственные дизельные генераторы.