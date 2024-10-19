Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большая часть Гаваны осталась без света из-за энергокризиса

На улицах темно, не работают светофоры, сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы.

Источник: Reuters

ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Большая часть Гаваны в поздние часы пятницы остается без света из-за энергокризиса, на улицах темно, и не работают светофоры, сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы.

Крупные отели, где есть собственные дизельные генераторы и где обычно в случае долгих отключений света можно зарядить телефон, сейчас работают только на постояльцев. В пятницу в Гаване и других городах страны, где также нет электричества, были отменены занятия в школах, многие организации не работали. Были открыты некоторые частные рестораны, у которых есть собственные дизельные генераторы.

Ранее посольство РФ в Гаване распространило обращение к российским гражданам на фоне ситуации, когда вся Куба из-за сбоя на основной теплоэлектростанции полностью осталась без электроснабжения. Диппредставительство призвало российских граждан сохранять спокойствие и сообщило, что точные сроки восстановления электроснабжения в республике пока неизвестны.