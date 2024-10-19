Большая часть Гаваны осталась без света из-за энергокризиса

ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Большая часть Гаваны в поздние часы пятницы остается без света из-за энергокризиса, на улицах темно, и не работают светофоры, сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы.
Крупные отели, где есть собственные дизельные генераторы и где обычно в случае долгих отключений света можно зарядить телефон, сейчас работают только на постояльцев. В пятницу в Гаване и других городах страны, где также нет электричества, были отменены занятия в школах, многие организации не работали. Были открыты некоторые частные рестораны, у которых есть собственные дизельные генераторы.
Ранее посольство РФ в Гаване распространило обращение к российским гражданам на фоне ситуации, когда вся Куба из-за сбоя на основной теплоэлектростанции полностью осталась без электроснабжения. Диппредставительство призвало российских граждан сохранять спокойствие и сообщило, что точные сроки восстановления электроснабжения в республике пока неизвестны.