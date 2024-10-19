На Южном Урале мужчину насмерть придавило упавшим с домкратов самосвалом

Трагедия произошла на Объездной дороге, на площадке, отведенной для авторемонтных работ.
«Торопясь закончить работу, мужчина игнорировал многочисленные замечания свидетелей, с опаской наблюдавших за рискованными нарушениями требований техники безопасности. В результате “разутый” грузовик на домкратах с поднятым кузовом-самосвалом рухнул», — прокомментировали в Поисково-спасательной службе региона.
Мужчина 1968 года рождения, находившийся в тот момент под машиной, получил травмы, погиб на месте.
Многотонный самосвал подняли краном, тело погибшего достали и передали полиции.
В настоящий момент все обстоятельства ЧП устанавливаются правоохранительными органами.