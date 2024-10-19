На Южном Урале мужчину насмерть придавило упавшим с домкратов самосвалом

«Торопясь закончить работу, мужчина игнорировал многочисленные замечания свидетелей, с опаской наблюдавших за рискованными нарушениями требований техники безопасности. В результате “разутый” грузовик на домкратах с поднятым кузовом-самосвалом рухнул», — прокомментировали в Поисково-спасательной службе региона.