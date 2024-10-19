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На Южном Урале мужчину насмерть придавило упавшим с домкратов самосвалом

В Миассе (Челябинская область) мужчину насмерть придавило упавшим с домкратов самосвалом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Трагедия произошла на Объездной дороге, на площадке, отведенной для авторемонтных работ.

«Торопясь закончить работу, мужчина игнорировал многочисленные замечания свидетелей, с опаской наблюдавших за рискованными нарушениями требований техники безопасности. В результате “разутый” грузовик на домкратах с поднятым кузовом-самосвалом рухнул», — прокомментировали в Поисково-спасательной службе региона.

Мужчина 1968 года рождения, находившийся в тот момент под машиной, получил травмы, погиб на месте.

Многотонный самосвал подняли краном, тело погибшего достали и передали полиции.

В настоящий момент все обстоятельства ЧП устанавливаются правоохранительными органами.

несчастный случай