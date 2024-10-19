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Житель башкирского села сгорел в припаркованном автомобиле

В Башкирии при тушении сгоревшей машины обнаружили тело мужчины.

Источник: МЧС РБ

В ночь на субботу, 19 октября, в Бижбулякском районе Башкирии произошла трагедия. В селе Азнаево поздним вечером загорелась припаркованная Лада Гранта. После сообщения о пожаре на место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в ходе тушения пожара на водительском сиденье обнаружили тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается, на место еще ночью прибыли сотрудники правоохранительных органов.

— На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, — сообщили в ведомстве поздним вечером в пятницу, 18 октября.

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