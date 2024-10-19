Отключение электричества стало причиной затора на границе Казахстана

С момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило оформление документов и работу системы интегрированного контроля, в том числе электронную очередь. Это стало причиной приостановки перемещения транспорта в обоих направлениях и привело к образованию скопления автомобилей перед пунктами пропуска.