СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане «Хелен»

По информации телеканала, родственники Вибе — невестка его брата вместе со своим мужем, сыном-подростком и матерью — до апреля 2022 года проживали в Херсонской области Украины, после чего им удалось уехать в Латвию, затем в Литву и Польшу, а спустя несколько месяцев — добраться до США и поселиться в городе Бернсвилл в Северной Каролине.