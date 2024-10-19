Двое 19-летних жителей Иркутска ограбили студента на 50 тысяч рублей

В Иркутске сотрудники полиции задержали двух парней, которые ударили студента и ограбили его. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«В дежурную часть полиции поступило заявление от 19-летнего студента. Он рассказал, что неизвестные похитили у него деньги. Полицейские выяснили, что накануне на остановке к молодому человеку подошли двое неизвестных и попросили телефон, чтобы позвонить», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Закончив разговор, мужчины не вернули телефон и, угрожая избить его, стали требовать деньги. Но молодой человек отказался переводить им средства и тогда один из злоумышленников несколько ударил его по лицу. Затем они перевели себе на счет 50 тысяч рублей и скрылись.
Вскоре нападавших задержали. Ими оказались ранее судимые 19-летние жители. Их отправили в изолятор временного содержания. Против них завели уголовное дело за грабёж. Максимальное наказание — до семи лет колонии.