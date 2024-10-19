Двое 19-летних жителей Иркутска ограбили студента на 50 тысяч рублей

Закончив разговор, мужчины не вернули телефон и, угрожая избить его, стали требовать деньги. Но молодой человек отказался переводить им средства и тогда один из злоумышленников несколько ударил его по лицу. Затем они перевели себе на счет 50 тысяч рублей и скрылись.