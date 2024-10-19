МИНСК, 19 окт — Sputnik. Пассажирский поезд столкнулся с лосем в Калинковичском районе, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
По данным перевозчика, инцидент случился в субботу, 19 октября, около 03:25 на железнодорожном перегоне Савичи — Березина.
«Произошло столкновение пассажирского поезда № 621 Минск — Гомель с диким животным — лосем», — сказали в БЖД.
Там также отметили, что в результате происшествия состав следовал с отклонением от графика движения — ориентировочное время опоздания поезда на конечную станцию Минск-Пассажирский составит 2 часа и 40 минут.
В БЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.
Согласно расписанию движения поезда, из областного центра он отправился в 22:05 в пятницу, 18 октября, и должен был прибыть в столицу в 05:41 субботы.