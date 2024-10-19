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Полиция Японии задержала мужчину, таранившего канцелярию премьера

ТОКИО, 19 окт — РИА Новости. Задержанный японской полицией 49-летний Ацунобу Усута, который бросил бутылки с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии, а затем совершил попытку протаранить канцелярию премьера Японии, хранит молчание, сообщил телеканал NHK.

Источник: Reuters

Рано утром в субботу он бросил 5 бутылок в здание штаб-квартиры правящей в Японии Либерально-демократической партии. Некоторые из них упали на территорию около штаб-квартиры и попали в дежурящие там автомобили полиции. Возгорания были быстро потушены, никто не пострадал. На одном из минивэнов спецназа обгорел номерной знак.

Затем Усута попытался на машине протаранить здание канцелярии премьер-министра, но машина застряла в ограде. После этого он стал бросать дымовые шашки в полицию и в направлении своего автомобиля, но был задержан полицией. В настоящее время задержанный хранит молчание.