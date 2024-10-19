Полиция Японии задержала мужчину, таранившего канцелярию премьера

Рано утром в субботу он бросил 5 бутылок в здание штаб-квартиры правящей в Японии Либерально-демократической партии. Некоторые из них упали на территорию около штаб-квартиры и попали в дежурящие там автомобили полиции. Возгорания были быстро потушены, никто не пострадал. На одном из минивэнов спецназа обгорел номерной знак.