КНБ ликвидировал нарколабораторию в Акмолинской области

С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 7 кг психотропного вещества «мефедрон», свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления «синтетики», — говорится в сообщении.