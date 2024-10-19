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КНБ ликвидировал нарколабораторию в Акмолинской области

Департамент КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры пресек деятельность подпольной лаборатории, которая производила синтетические наркотики.

Источник: КНБ

ДКНБ действовал при координации органов прокуратуры в Ерейментауском районе, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 7 кг психотропного вещества «мефедрон», свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления «синтетики», — говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.