КНБ ликвидировал нарколабораторию в Акмолинской области

ДКНБ действовал при координации органов прокуратуры в Ерейментауском районе, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 7 кг психотропного вещества «мефедрон», свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления «синтетики», — говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.