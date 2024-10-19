МЧС опубликовало кадры с места тушения пожара в жилом доме в Тамбовской области

«В Кирсанове пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на 150 “квадратах”, начавшийся после утечки бытового газа. Повреждены четвертый и пятый этажи жилого дома на улице Коммунистической. Предварительно, пострадали четыре человека, из них два погибли. Спасены пять жильцов», — говорится в сообщении ведомства. На месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники.