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МЧС опубликовало кадры с места тушения пожара в жилом доме в Тамбовской области

Пожар в многоквартирном доме в Тамбовской области, начавшийся из-за взрыва бытового газа, локлизован на 150 кв. м. МЧС РФ в субботу, 19 октября, опубликовало кадры с места тушения возгорания в своем Telegram-канале.

«В Кирсанове пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на 150 “квадратах”, начавшийся после утечки бытового газа. Повреждены четвертый и пятый этажи жилого дома на улице Коммунистической. Предварительно, пострадали четыре человека, из них два погибли. Спасены пять жильцов», — говорится в сообщении ведомства. На месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники.

Кирсановская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения закона при эксплуатации газового оборудования. Работу правоохранителей на месте происшествия координирует прокурор региона Александр Гулягин.

О пожаре в квартире в городе Кирсанове стало известно ранее в это утро. Как сообщал губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в результате происшествия пострадали восемь человек. Пятеро из них отказались от госпитализации.

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