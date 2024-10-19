Сбившего подростков в Партизанске водителя заключили под стражу

Виновника ДТП в Партизанске заключили под стражу. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
Суд отправил 30-летнего мужчину, который в четверг, 17 октября сбил идущих по обочине подростков, в СИЗО как минимум на два месяца. Один из пострадавших — 15-летний мальчик — скончался в больнице. Второй ребёнок впал в кому, сейчас за его жизнь борются врачи, которые пока не дают никаких прогнозов относительно состояния пострадавшего. Полученные травмы крайне серьёзные.
По сообщению прокуратуры, установлено, что виновник ДТП на улице Московской в Партизанске сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Сбив подростков, он пытался скрыться с места аварии, но был оперативно задержан полицейскими.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
По сообщению пресс-службы прокуратуры края, уголовное дело расследуется по пунктам «а, б» части 2 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения.