Сбившего подростков в Партизанске водителя заключили под стражу

Суд отправил 30-летнего мужчину, который в четверг, 17 октября сбил идущих по обочине подростков, в СИЗО как минимум на два месяца. Один из пострадавших — 15-летний мальчик — скончался в больнице. Второй ребёнок впал в кому, сейчас за его жизнь борются врачи, которые пока не дают никаких прогнозов относительно состояния пострадавшего. Полученные травмы крайне серьёзные.