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Массовое ДТП произошло на улице Малиновского в Ростове

Очевидцы сообщили об аварии на Малиновского в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На улице Малиновского в Ростове-на-Дону на мокрой дороге произошло «массовое ДТП». По крайней мере, так вечером 18 октября сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам ростовчан, на проезжей части столкнулись «несколько машин», после этого якобы были пострадавшие. Также некоторое время сохранялся затор.

По кадрам съемки нельзя сказать, сколько именно и какие машины попали в ДТП. Автор видео снял на камеру автомобили правоохранителей и скорой помощи.

Официальный комментарий от Госавтоинспекции пока не поступал. Напомним, еще один затор из-за аварии растянулся вчера на выезде из Ростова в Батайск.