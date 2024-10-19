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Массовое отравление детей в Татарстане — возбуждено уголовное дело

В школе зарегистрированы четыре случая кишечной инфекции.

Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в школе № 15 Нижнекамска, сообщили в СУ СКР по Татарстану.

Дело расследуют по ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В школе зарегистрированы четыре случая кишечной инфекции. Управление Роспотребнадзора по РТ начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Санврачи отобрали пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, взяли смывы с поверхностей для исследования, обследовали персонал и санитарное состояние школьного пищеблока.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекция в школе и в пищеблоке.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за гибели девочки в Татарстане после шаурмы.

СК