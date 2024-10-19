Массовое отравление детей в Татарстане — возбуждено уголовное дело

В школе зарегистрированы четыре случая кишечной инфекции. Управление Роспотребнадзора по РТ начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Санврачи отобрали пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, взяли смывы с поверхностей для исследования, обследовали персонал и санитарное состояние школьного пищеблока.