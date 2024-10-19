Массовое отравление детей в Татарстане — возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в школе № 15 Нижнекамска, сообщили в СУ СКР по Татарстану.
Дело расследуют по ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В школе зарегистрированы четыре случая кишечной инфекции. Управление Роспотребнадзора по РТ начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Санврачи отобрали пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, взяли смывы с поверхностей для исследования, обследовали персонал и санитарное состояние школьного пищеблока.
Проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекция в школе и в пищеблоке.
Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за гибели девочки в Татарстане после шаурмы.