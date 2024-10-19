В Красноярском крае за одни сутки потушили 14 пожаров

В минувшие сутки у краевых пожарных было много работы. В совокупности им пришлось тушить 14 пожаров в разных районах. Люди лишились домов, хозпостроек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Установлено, что основными причинами возгораний были короткое замыкание электропроводки, нарушение правил пользования обогревательными приборами и печами, неосторожное обращение с огнем.