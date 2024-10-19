В Красноярском крае за одни сутки потушили 14 пожаров

В минувшие сутки у краевых пожарных было много работы. В совокупности им пришлось тушить 14 пожаров в разных районах. Люди лишились домов, хозпостроек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Установлено, что основными причинами возгораний были короткое замыкание электропроводки, нарушение правил пользования обогревательными приборами и печами, неосторожное обращение с огнем.
Так в ночь с 17 на 18 октября в селе Знаменка Минусинского района полностью уничтожена огнем одна хозяйственная постройка, вторую удалось отстоять, хотя она также повреждена. Общая площадь составила 96 квадратных метров. Из дома самостоятельно эвакуировались три человека. А работали на объекте 4 единицы техники и 10 человек.
Около полудня в деревне Карловка Ачинского района полностью сгорел жилой дом, огонь также перекинулся на хозпостройки. Общая площадь составила 130 квадратных метров. Из строений эвакуировали два газовых баллонов. Здесь работали 15 человек личного состава и 5 единиц техники.