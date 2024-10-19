Мужчину, укравшего золотую цепочку у пенсионерки, задержали во Владивостоке

Неоднократно судимый мужчина сорвал с шеи 72-летней пенсионерки цепочку, когда та шла по 2—ой Промышленной во Владивостоке. Он нанес ущерб суммой 18 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
После случившегося женщина сразу же обратилась в полицию. Специалисты осмотрели место происшествия и по горячим следам выследили подозреваемого. Его доставили в отделение полиции. Там мужчина признал свою вину.
По факту происшествия завели уголовное дело по статье «грабеж», а подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее «КП» писала о приморце, который украл почти 600 метров медного провода.