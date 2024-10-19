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Жительницу Хабаровского края осудили за смерть сына в пожаре

Она оставила ребенка одного.

В Советско-Гаванском суде Хабаровского края вынесли обвинительный приговор против ранее судимой жительницы Заветов Ильича. Женщину признали виновной за причинение смерти по неосторожности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

У женщины был ребенок 2018 года рождения. Будучи пьяной, она оставила его в квартире одного. Там же были спички, которые жительница поселка не спрятала. Они находились в свободном доступе.

«Оставшись без присмотра, ребенок поджег вещи, находящиеся в чемодане, что привело к возникновению пожара и задымлению квартиры, повлекшие за собой, острое отравление окисью углерода ребенка, от которого наступила смерть малолетнего», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Женщина признала свою вину и заявила о постановлении приговора без судебного разбирательства. Ее приговорили к году и двум месяцам исправительных работ. Десятую часть заработка она будет отдавать в доход государства.