Жительницу Хабаровского края осудили за смерть сына в пожаре

В Советско-Гаванском суде Хабаровского края вынесли обвинительный приговор против ранее судимой жительницы Заветов Ильича. Женщину признали виновной за причинение смерти по неосторожности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
У женщины был ребенок 2018 года рождения. Будучи пьяной, она оставила его в квартире одного. Там же были спички, которые жительница поселка не спрятала. Они находились в свободном доступе.
«Оставшись без присмотра, ребенок поджег вещи, находящиеся в чемодане, что привело к возникновению пожара и задымлению квартиры, повлекшие за собой, острое отравление окисью углерода ребенка, от которого наступила смерть малолетнего», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Женщина признала свою вину и заявила о постановлении приговора без судебного разбирательства. Ее приговорили к году и двум месяцам исправительных работ. Десятую часть заработка она будет отдавать в доход государства.