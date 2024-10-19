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Рабочий упал с 17-го этажа новостройки в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе рабочий упал с 17-го этажа на строительной площадке жилого комплекса.

Об этом сообщает Государственная инспекция труда Нижегородской области.

Инцидент произошел 17 октября на улице Чонгарской, но компания-работодатель, ООО «Брик-строй НН», не уведомила инспекцию в установленные сроки. По предварительной информации, пострадавший работник является гражданином Азербайджана, ему был 51 год.

В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины данного несчастного случая.

Ранее мы сообщали, что работник лесопилки погиб в Нижегородской области.

несчастный случай