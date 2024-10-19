Рабочий упал с 17-го этажа новостройки в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает Государственная инспекция труда Нижегородской области.
Инцидент произошел 17 октября на улице Чонгарской, но компания-работодатель, ООО «Брик-строй НН», не уведомила инспекцию в установленные сроки. По предварительной информации, пострадавший работник является гражданином Азербайджана, ему был 51 год.
В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины данного несчастного случая.
Ранее мы сообщали, что работник лесопилки погиб в Нижегородской области.