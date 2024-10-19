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Отец ребëнка, которого россиянка оставила в туалете аэропорта Антальи, бросил её в самом начале беременности

Предполагаемый отец ребëнка, которого 18-летняя россиянка родила и оставила в туалете аэропорта Антальи, бросил её в самом начале беременности. По данным SHOT, у парня уже есть другая девушка с ребëнком не от него, и он не знает, что делать дальше.

Источник: Omar Lopez/CC0

Как рассказали нам друзья пары, мать младенца, которого нашли в унитазе в Турции, чуть больше трёх лет встречалась со студентом из Ногинска Артëмом П. Молодые люди часто ругались, ревновали, а в итоге и вовсе разошлись из-за того, что были уверены во взаимных изменах. Примерно в это же самое время Екатерина узнала, что ждёт ребёнка.

По словам знакомых Кати и Артëма, в школе девушка училась не очень хорошо, зато частенько устраивала у себя дома вечеринки, пытаясь привлечь новых друзей. На одной из тусовок они и познакомились с Артëмом. Сам возможный папаша пока что в шоке от того, что произошло: предварительно, он готов принять ребëнка, но сначала планирует сделать ДНК-тест.

Как мы писали ранее, страшный случай произошёл на днях в аэропорту турецкой Антальи — уборщица зашла в туалет для инвалидов и обнаружила в унитазе окровавленного новорождённого. Сотрудники безопасности отследили всех, кто заходил в помещение, оказалось, что мать — 18-летняя Екатерина Бурнаскина из Электростали. Девушка вместе со своей матерью собиралась вылететь в Москву, но в итоге женщин задержали сотрудники местной полиции, а малыша экстренно отправили в больницу.