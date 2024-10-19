Отец ребëнка, которого россиянка оставила в туалете аэропорта Антальи, бросил её в самом начале беременности

По словам знакомых Кати и Артëма, в школе девушка училась не очень хорошо, зато частенько устраивала у себя дома вечеринки, пытаясь привлечь новых друзей. На одной из тусовок они и познакомились с Артëмом. Сам возможный папаша пока что в шоке от того, что произошло: предварительно, он готов принять ребëнка, но сначала планирует сделать ДНК-тест.