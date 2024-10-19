Житель Красноярска пытался обменять рубли на доллары и лишился денег

В Красноярске мошенники похитили у 59-летнего машиниста 2,9 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре.
В июле красноярец взял 1 млн рублей в кредит на покупку автомобиля. Для более выгодного способа приобретения транспорта он решил обменять рубли на валюту. В мессенджере он нашел брокера, который занимался подобными операциями, но выяснилось, что это был мошенник.
Пострадавший перевел ему сначала 1 млн рублей, затем еще 300 тысяч, а позже оформленный на 1 млн рублей другой займ.
Позже с мужчиной связалась некая «служба поддержки», которая сказала, что поможет вернуть деньги за 580 тысяч рублей. Красноярец вновь доверился и попросил супругу оформить кредит. Деньги были переведены, но этого мошенникам оказалось мало, они потребовали еще, тогда пострадавший понял, что попал на их уловки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее сообщалось о том, что красноярка лишилась золотых украшений, пытаясь избавиться от порчи.