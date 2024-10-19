Житель Красноярска пытался обменять рубли на доллары и лишился денег

Позже с мужчиной связалась некая «служба поддержки», которая сказала, что поможет вернуть деньги за 580 тысяч рублей. Красноярец вновь доверился и попросил супругу оформить кредит. Деньги были переведены, но этого мошенникам оказалось мало, они потребовали еще, тогда пострадавший понял, что попал на их уловки.