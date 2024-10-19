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Что известно о взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области

Два человека погибли в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове Тамбовской области.

В медучреждение доставили восемь человек, пятеро из них отказались от госпитализации. Жильцов эвакуируют, для них подготовили пункт временного размещения (ПВР).

ТАСС собрал основное о происшествии.

Подробности ЧП

  • Взрыв газа случился утром в субботу в жилой пятиэтажке на Коммунистической улице.
  • После этого произошел пожар на 150 кв. м. В настоящее время он потушен.
  • Повреждены четвертый и пятый этажи здания. Взрыв произошел на четвертом этаже.

Погибшие и пострадавшие

  • По предварительной информации, озвученной губернатором Максимом Егоровым, погибли два человека. В медучреждение были доставлены восемь человек, пятеро отказались от госпитализации.
  • По данным МЧС, два человека погибли, два пострадали.

Реакция властей

  • Жильцов пострадавшего дома эвакуируют. С ними работают психологи МЧС России.
  • Для эвакуированных подготовили ПВР вместимостью 60 человек.
  • В региональной прокуратуре сообщили, что организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования.

МЧС