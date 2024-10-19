Что известно о взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области

В медучреждение доставили восемь человек, пятеро из них отказались от госпитализации. Жильцов эвакуируют, для них подготовили пункт временного размещения (ПВР).
ТАСС собрал основное о происшествии.
Подробности ЧП
- Взрыв газа случился утром в субботу в жилой пятиэтажке на Коммунистической улице.
- После этого произошел пожар на 150 кв. м. В настоящее время он потушен.
- Повреждены четвертый и пятый этажи здания. Взрыв произошел на четвертом этаже.
Погибшие и пострадавшие
- По предварительной информации, озвученной губернатором Максимом Егоровым, погибли два человека. В медучреждение были доставлены восемь человек, пятеро отказались от госпитализации.
- По данным МЧС, два человека погибли, два пострадали.
Реакция властей
- Жильцов пострадавшего дома эвакуируют. С ними работают психологи МЧС России.
- Для эвакуированных подготовили ПВР вместимостью 60 человек.
- В региональной прокуратуре сообщили, что организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования.