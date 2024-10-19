Ты мне должен: Ростовский таксист, получив 2 млн рублей от матери друга, спалил из мести ее машину

Так как у Дмитрия, что называется, не было ни кола, ни двора, и он все еще жил с родителями, то вся злость обрушилась на его мать. Она владела «Тойотой Рав-4». Машина в ту ночь оказалась припаркована у частного дома семьи в одном из центральных районов города.