Ты мне должен: Ростовский таксист, получив 2 млн рублей от матери друга, спалил из мести ее машину

В Ростове идея обогатиться на займах под проценты закончилась тюрьмой для ее автора. Мужчину, который не договорился с должником, отправили в колонию.
НЕ СНИЛОСЬ ДАЖЕ БАНКАМ.
45-летний Игорь был знаком с Дмитрием уже лет шесть, поэтому когда приятель обратился с просьбой дать в долг, Игорь пошел на встречу.
У ростовчанина — сотрудника фирмы такси, как раз была кое-какая наличка. Но он поставил условия — отдать долг нужно будет с процентами. Вот только процент был такой, что даже банкам и не снилось. Тем не менее Дмитрий согласился на кабальные условия.
Время шло, но платить по счетам Дмитрий не спешил. Долг все рос. Вначале ростовчанин должен был миллион, потом, с учетом процентов, набежавших за пару лет, уже два.
Игорь, по всей видимости, потерял надежду на то, что Дмитрий вернет сумму. И тогда он пошел к его родителям.
В ХОД ПОШЛИ УГРОЗЫ.
Как позже расскажет мама Дмитрия, она с супругом взяла в банке кредит и вернула долг. Женщина попросила Игоря больше не давать транжире-сыну ни копейки.
Дальше версии расходятся. Игорь настаивал на том, что Дмитрий все еще должен, а последний так не считал.
— Мне начали поступать угрозы. Игорь говорил, что если вопрос не решиться, то найдутся люди, которые со мной разберутся, — пожалуется потом криминалистам должник.
Время покажет, что угрозы не были пустыми. Не найдя точек соприкосновения, таксист задумал мстить. Слил бензин из авто жены в стеклянную бутылку, запасся спичками и поехал на дело.
Так как у Дмитрия, что называется, не было ни кола, ни двора, и он все еще жил с родителями, то вся злость обрушилась на его мать. Она владела «Тойотой Рав-4». Машина в ту ночь оказалась припаркована у частного дома семьи в одном из центральных районов города.
«В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ НАЧАЛИ ВЗРЫВАТЬСЯ ПОКРЫШКИ».
«Ночной» мститель облил ее горючим, поджег и скрылся с места. Авто выгорело дотла. По словам хозяйки, та ночь была страшной.
— Огонь мог перекинуться на деревянные хозяйственные постройки и дома. В какой-то момент начали взрываться покрышки. Хорошо, что мы проснулись, муж потушил пламя. Вот только машина сгорела полностью.
О ЧП ростовчанка заявила в полицию. Женщина сразу сказала, что именно Игоря считает причастным к поджогу. Видеозаписи с камер подтвердили ее предположение.
Теперь Дмитрию и его близким должен был уже Игорь. На допросах он во всем сознавался и обещал купить потерпевшей такой же автомобиль, который стоил в районе 700 тысяч рублей. Но так этого и не сделал.
В СУДЕ ЗАЯВИЛ О НЕВИНОВНОСТИ.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, в отношении ростовчанина возбудили дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».
Когда следствие подошло к концу и материалы направили в суд, сотрудник фирмы такси вдруг заявил, что ни чем не виноват, а протоколы допроса подписал, не вникая даже в их содержание.
Суд счел аргументы неубедительными, а Игоря — виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.
Ростовчанин не согласился с приговором и пытался его обжаловать. Но апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Также суд обязал ростовчанина возместить убытки.