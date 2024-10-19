В Волгоградской области в пятницу, 18 октября, массово сбивали пешеходов. Всего за сутки автомобили наехали на семь человек: под колесами оказались двое детей и пять женщин. В Новоаннинском районе «Тойота Лэнд Крузер» сбила 9-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщает региональная полиция. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в 18.00 в переулке Казачьем города Новоаннинского. Напротив дома № 80 внедорожник налетел на 9-летнюю девочку, которая шла по краю дороги в попутном направлении. Ребенка увезли в больницу. Еще один несовершеннолетний оказался под колесам на Тракторном. На улице Дзержинского «семерка» сбила 11-летнего мальчика. Водитель не успел затормозить, когда мальчишка выбежал на дорогу в неположенном месте. С травмами ребенка увезла «скорая». Также под колесами оказались пять женщин. При этом четыре из них переходили дорогу по пешеходному переходу. Почему-то водители перестали уступать дорогу пешеходам. В Кировском районе на 69-летнюю женщину наехал «КАМАЗ», она переходила дорогу на зеленый свет на улице Колосовой. В Дзержинском под колеса иномарок попали 74-летняя и 73-летняя женщины. Обе аварии произошли на Семи ветрах. На Красном на улице Таращанцев «Лада Калина» задавила 63-летнюю женщину, а в Михайловке «Шкода Октавиа» наехала на 50-летнюю местную жительницу. Все пострадавшие в состоянии разной степени тяжести попали в больницы. Госавтоинспекторы изучают обстоятельства аварий.