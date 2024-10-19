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В Уфе водитель Гранты сбил 11-летнего велосипедиста

В Уфе 11-летний велосипедист попал под колеса Лады Гранты.

Источник: ГАИ Уфы

В минувшую пятницу вечером, 18 октября, в Уфе под колеса легковушки попал 11-летний школьник. По данным городской Госавтоинспекции, ребенка госпитализировали в больницу и после оказания медпомощи отпустили лечиться домой.

Как сообщает пресс-служба ГАИ по городу Уфа, около 18 часов вечера 35-летний водитель Лада Гранта выезжал со двора на улицу Черняховского. В какой-то момент он допустил наезд на 11-летнего велосипедиста.

— В результате дорожной аварии подросток с различными травмами был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен, — сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят административное расследование.