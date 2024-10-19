Спасатели нашли тело мужчины после пожара на складе в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В пятницу, 18 октября, в 18.32 ведомство сообщило, что подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на складе, расположенном по улице Селицкого, 11 в Минске. В 19.00 пресс-службе добавили, что спасатели ликвидируют возгорание.
Говорилось, что горели пластиковые изделия на складе размером примерно 50 на 100 метров по всей площади с выходом на крышу. Также проводилась работа, связанная с поиском возможных пострадавших.
В 21.40 в МЧС уточнили, что пожар удалось ликвидировать, его общая площадь составила 4000 квадратных метров.
«Работниками МЧС внутри помещения склада обнаружен погибший мужчина 2003 г.р.», — сказано в сообщении.
Сообщается, что пожар уничтожил оборудование, сырье, готовую продукцию на площади более 1200 квадратных метров. Огонь также повредил металлическую кровлю и стены на площади примерно 3000 «квадратов».
В МЧС отметили, что на месте пожара работали 19 единиц техники, а также более 50 спасателей. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.