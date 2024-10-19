Спасатели нашли тело мужчины после пожара на складе в Минске

В пятницу, 18 октября, в 18.32 ведомство сообщило, что подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на складе, расположенном по улице Селицкого, 11 в Минске. В 19.00 пресс-службе добавили, что спасатели ликвидируют возгорание.