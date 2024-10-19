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Пассажирский поезд Гомель — Минск врезался в лося под Калинковичами

Под Калинковичами пассажирский поезд врезался в лося.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд Гомель — Минск врезался в лося под Калинковичами, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Говорится, что 19 октября около 03.25 на перегоне Савичи-Березина пассажирский поезд № 621 Гомель-Минск врезался в лося. В БЖД обращали внимание на то, что поезд следовал с отклонением от установленного графика движения. Уточнялось, что ориентировочное время опоздания пассажирского состава на станцию «Минск-Пассажирский» составит 2 часа 40 минут.

Кстати, дополнительный поезд между Минском и Санкт-Петербургом запустят с 25 октября.

Тем временем спасатели нашли тело мужчины после пожара на складе в Минске.