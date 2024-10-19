В Миассе мошенники обвинили женщину в госизмене и обманули на 2,5 млн рублей

Жительница Миасса попалась на уловку мошенников и потеряла 2,5 млн рублей. Работнице завода позвонили с неизвестного номера и сообщили, якобы кто-то пытается оформить кредит под залог ее квартиры. А чтобы этого избежать, нужно перевести деньги на «безопасный счет».
Вдобавок мошенники обвинили женщину в госизмене, якобы она состоит в сговоре с международными преступниками. Сотрудница завода испугалась и сделала все, что от нее требуют. В итоге женщина перевела 430 тысяч рублей из своих накоплений и оформила кредитов на 2 млн 150 тысяч рублей. Сейчас делом занимается полиция.
В МВД еще раз предупреждают, что всю информацию нужно перепроверять. Если вас беспокоят якобы из банка — положите трубку и сами позвоните в банк или сходите в отделение. И ни в коем случае не переводите деньги на «безопасные счета».