Отдыхающие в Приморье устроили потасовку в кафе с «летающими» стульями

Все случилось минувшим вечером пятницы в городе Спасск-Дальний. Толпа разгоряченных алкоголем людей неожиданно устроила драку в кафе. Когда аргументы закончились, а физические силы оказались равны, в ход пошли стулья. Примечательно, что в конфликте активное участие принимали не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.