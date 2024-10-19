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Отдыхающие в Приморье устроили потасовку в кафе с «летающими» стульями

Полиция проводит проверку по факту драки.

Источник: PrimaMedia.ru

Отдыхающие в одном из увеселительных заведений в Приморье устроили потасовку с «летающими» стульями, сообщает ИА PrimaMedia. В полиции проводят проверку по факту массовой драки, уточнили в пресс-службе УМВД России по краю.

Все случилось минувшим вечером пятницы в городе Спасск-Дальний. Толпа разгоряченных алкоголем людей неожиданно устроила драку в кафе. Когда аргументы закончились, а физические силы оказались равны, в ход пошли стулья. Примечательно, что в конфликте активное участие принимали не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.

Все происходящее попало в объектив камеры мобильного телефона одного из посетителей заведения.

После этого ролик оказался в социальных сетях, откуда на него обратили внимание и правоохранительные органы. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают личности участников инцидента.

«В полицию обращений и заявлений не поступало. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.