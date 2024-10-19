Число пострадавших при пожаре в турецком отеле увеличилось до 12 человек, среди них есть россияне

На помощь туристам бросились работники и отдыхающие из соседней гостиницы, а местный DJ вынес грудного ребёнка из горящего здания.
Как выяснил SHOT, как только загорелся Imperial Sunland Resort в Бельдиби, это увидели отдыхающие из отеля Rama Beach, расположенного через дорогу. Буквально тут же они вместе с сотрудниками бросились на помощь туристам. Некоторые несли воду, кто-то помогал расчищать дорогу от деревьев, а другие и вовсе пытались спасти людей. Так, DJ отеля Rama Beach на руках вынес грудничка, находившегося в эпицентре пожара.
Техника спасателей долго не могла проехать к отелю, но и ей на помощь пришли из отеля через дорогу: туристы быстро спилили деревья и пробили забор, что позволило пожарным подъехать к месту ЧП. До этого горящее здание пытались потушить водой из бассейна. Сейчас отель Imperial Sunland Resort оцеплен, всю ночь там работала техника, разбиравшая завалы. Постояльцев, которые не пострадали, отправили в другой отель — он находится в Кемере. Там они продолжат свой отдых.