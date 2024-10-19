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Административку получил мужчина, который зачитал свой сон на заседании по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву

По данным SHOT, мужчина в третий раз пытался сорвать процесс, принеся в суд кухонный нож и доску с грибами на коре деревьев.

Источник: РИА "Новости"

Как нам стало известно, безработный 49-летний москвич Дмитрий П. явился в минувший четверг в Лефортовский суд. На этот раз без распечатанного сна, зато притащил кухонный нож и экспозицию из лакированных грибов на коре дерева. Хотел попасть на заседание, но не вышло: перепутал даты и пришёл на день раньше. В итоге неадеквата в дождевике задержали и составили административку за мелкое хулиганство.

По словам очевидцев, мужчина вёл себя странно — возможно, на такое поведение оказали влияние грибы. Ранее Дмитрий дважды приходил на заседания по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву — 19 сентября и 4 октября. Известно, что мужик посещал лекции Сахаровского центра*, участвовал во встречах с Навальным**.

*Признан в России иностранным агентом

**Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму