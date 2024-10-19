Мужчина погиб при пожаре в Славгородском районе

Очевидцы пожара позвонили в МЧС 18 октября в 21.06. Когда спасатели прибыли на место вызова, дом уже горел открытым пламенем.



При разборе строительных конструкций работники МЧС обнаружили труп хозяина дома. Мужчина проживал один и нигде не работал. Спасатели отметили, что поиск тела был затруднен из-за обрушившегося перекрытия, высокой температуры от огня и большого задымления.



В результате пожара в доме уничтожена кровля, перекрытия, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.