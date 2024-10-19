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Мужчина погиб при пожаре в Славгородском районе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Гайшин Славгородского района горел дом, при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном УМЧС.

Очевидцы пожара позвонили в МЧС 18 октября в 21.06. Когда спасатели прибыли на место вызова, дом уже горел открытым пламенем.

При разборе строительных конструкций работники МЧС обнаружили труп хозяина дома. Мужчина проживал один и нигде не работал. Спасатели отметили, что поиск тела был затруднен из-за обрушившегося перекрытия, высокой температуры от огня и большого задымления.

В результате пожара в доме уничтожена кровля, перекрытия, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

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